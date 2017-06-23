Москва, 23 июня, 2017, 15:50 — ИА Регнум. Визит в международный детский центр «Артек» (Крым) нанесет 24 июня президент РФ Владимир Путин, сообщили 23 июня в пресс-службе главы государства.

Юрий Гагарин и Герман Титов во время посещения Всесоюзного пионерского лагеря «Артек». 1961 год

«24 июня в Республике Крым Владимир Путин посетит международный детский центр «Артек», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в «Артеке» глава государства будет присутствовать на открытии седьмой смены 2017 года, посвященной американской школьнице Саманте Смит — девочке, прославившейся своим письмом генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову.

В «Артеке» президенту покажут результаты реконструкции инфраструктуры детского лагеря, которая проводилась с 2014 года. В программу посещения входит осмотрит строящегося лагеря «Солнечный».

Отметим, что «Артек» признан лучшим в России по результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей 2016−2017 гг.

Напомним, 23 июня президент России вместе с президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино посетил школу-интернат футбольного клуба «Краснодар», а также новый стадион команды.

Также в Краснодаре Путин наблюдал за стыковкой мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток».

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