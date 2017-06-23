Санкт-Петербург, 23 июня, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга могут подать заявку на проведение финального матча Лиги чемпионов на стадионе «Санкт-Петербург» (известен ранее как «Зенит-Арена»).

Стадион «Санкт-Петербург»

В настоящее время стадион на Крестовском острове принимает матчи Кубка конфедераций, в том числе финал, который пройдет 2 июля. В 2018 году в Санкт-Петербурге пройдет несколько матчей Чемпионата мира, в том числе один из полуфиналов.

«Обсуждаем возможность подачи заявки на проведение финала Лиги чемпионов. Может быть, застанем время, когда у нас пройдут не только матчи чемпионата мира и чемпионата Европы, но и финал Лиги чемпионов после этого», — заявил председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов, слова которого приводит «Спорт-экспресс».

Как сообщалось, с сентябре 2016 года решением УЕФА право проведения финала Лиги чемпионов 2017/2018 было предоставлено Киеву. Матч состоится 26 мая 2018 года на стадионе «Олимпийский» в столице Украины.

В начале июня текущего года УЕФА сообщила о претендентах на ключевые матчи европейских футбольных турниров в 2019 году. На финал Лиги чемпионов-2018/19 претендуют: Баку (Азербайджан), Олимпийский стадион и Мадрид (Испания), стадион Estadio Metropolitano.

Решение о выборе города для финала Лиги чемпионов в 2019 году будет принято в сентябре 2017 года.