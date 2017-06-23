Улан-Батор, 23 июня, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Главное полицейское управление Монголии провело пресс-конференцию в связи с подозрением в получении взятки кандидатом в президенты страны Сайнхуу Ганбаатаром. Накануне вечером, 22 июня, начальник третьего отдела криминальной полиции заявил, что Центральный избирательный комитет Монголии получил официальные письма от политических партий с просьбой провести проверку.

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Кандидат в президенты от Монгольской Народной революционной партии Сайнхуу Ганбаатар подозревается в получении пожертвований от гражданина Республики Корея в размере 50 млн вон (2,62 млн рублей).

Доказательством послужила видеозапись, сделанная на смартфон 23 мая 2017 в доме Сайнхуу Ганбаатара. Полиция уже подтвердила ее подлинность, а также зафиксировала отсутствие следов видеомонтажа.

Кандидат Сайнхуу Ганбаатар объяснения дать отказался.

Полиция в официальном порядке направила дело в суд первой инстанции по уголовным делам района Баянзурх Улан-Батора для принятия судом соответствующего решения о наличии нарушения «Закона о выборах» Монголии.

Однако суд от рассмотрения дела отказался и вернул материалы в полицию: причиной была названа недостаточная проверка.

Сегодня, 23 июня, полиция заявила, что выявленные недочеты были устранены, и дело вновь направлено в суд.

В случае установления судом факта нарушения «Закона о выборах» кандидат от Монгольской Народной Революционной партии Сайнхуу Ганбаатар будет лишен права бороться за пост главы государства.

До выборов президента, намеченных на 26 июня, осталось три дня, все они в стране объявлены нерабочими. Пока неясно, сможет ли Сайнхуу Ганбаатар участвовать в выборах.

Отметим, обсуждаемая видеозапись с участием Сайнхуу Ганбаатара и иностранных граждан появилась в монгольском сегменте социальных сетей на прошлой неделе. На записи, сделанной в доме Сайнхуу Ганбаатара, он обещает помогать иностранным гражданам в ответ на оказанную ими финансовую помощь.

На пост главы государства кроме кандидата от Монгольской Народной Революционной партии и бывшего члена парламента Сайнхуу Ганбаатара претендуют кандидат от Монгольской Народной Партии и нынешний спикер парламентаМиеэгомбо Энхболд и кандидат от Демократической Партии и бывший член правительстваХалтмаа Баттулга.