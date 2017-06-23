Москва, 23 июня, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Введение психологии в школьную программу начнется в России с 2020 года, сообщил журналистам 23 июня директор Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского Зураб Кекелидзе.

Психология

По словам Кекелидзе, через два года будет введен соответствующий стандарт. Возглавляемый им институт уже занимается разработкой учебников для преподавания в школах. К настоящему времени готовы пособия для учащихся третьего-восьмого классов.

«Осталось еще три года, которые мы должны написать, — сказал он. — К концу года мы их допишем».

По словам Кекелидзе, психологию могут включить в программу в рамках ОБЖ. Так, одной из целей повышения психологической грамотности является профилактика раннего употребления спиртного и наркотиков, профилактика самоубийств среди подростков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московский научно-практический центр наркологии разработал программу по ранней профилактике наркомании и алкоголизма среди детей.

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