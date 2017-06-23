Краснодар, 23 июня, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Вертолет президента РФ Владимира Путина приземлился на борт корабля, ведущего укладку газопровода «Турецкий поток». Главу государства встречали капитан Фред Регтоп, глава «Газпрома» Алексей Миллер и президент компании «Олсиз» Эдвард Хеерема.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Сегодня, 23 июня, состоялась стыковка мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток», за которой прямо с борта судна-трубоукладчика наблюдал Владимир Путин, прибывший с рабочим визитом в Краснодарский край.

После доклада Миллера о готовности к стыковке Владимир Путин скомандовал: «Давайте, вперед!»

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Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшее в мире строительное судно «Пиониринг Спирит» способно в день монтировать от 3,5 до 5 км газопровода. Длина корабля 477 метров. Общая протяженность «Турецкого потока» должна составить 937 километров.

Напомним, межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток» Россия и Турция подписали 10 октября 2016 года. Проект предполагает строительство по дну Черного моря двух ниток: одной для Турции, второй для ЕС.

Строительство морской части полностью берёт на себя российская сторона, сухопутной части — турецкая.

7 мая глава компании «Газпром» Алексей Миллер объявил о начале строительства морского участка газопровода у российского побережья Черного моря. Новый надежный маршрут для импорта российского газа потребители получат уже к концу 2019 года.