Екатеринбург, 23 июня, 2017, 15:11 — ИА Регнум. Проблему мата в семье вряд ли удастся решить наказаниями, а закон, позволяющий привлекать к ответственности за нецензурную брань в собственном доме, может стать удобным механизмом для вторжения в семью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили уральский политик и общественник.

Жизнь-это просто один черт. Один за другим

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Заместитель председателя партии «Российский Общенародный Союз» и многодетный отец Евгений Артюх убеждён, что нецензурная брань в общественных местах или дома недопустима. Но, по его мнению, если закон, предусматривающий ответственность за мат в собственном доме будет принят, работать он не будет, так как непонятно, как реально эта норма будет применяться.

«Ничего хорошего в том нет, когда люди ругается матом в общественных местах. Если это происходит в семье, особенно при детях, то это тоже плохо. Порой у нас дело доходит до того, что некоторые граждане не ругаются, а разговаривают матом. В некоторых социальных группах применение ненормативной лексики является нормой. Более того, мат и жаргонные слова активно проникают в нашу жизнь в последнее время, особенно в связи с всеобщей интернетизацией. В соцсетях, среди раскрученных блогеров, в чатах — зачастую такая форма языка преобладает. Лично мне не нравится, когда это происходит в публичных и общественных местах, и я всегда делаю замечания и пресекаю действия лингвистических хулиганов, особенно если все это слышат дети и женщины. Как правило, замечания достаточно», — отметил Артюх.

При этом к инициативе об ответственности за мат в семье он относится скептически и с неодобрением. Во-первых, ему непонятно, как реально эта норма будет применяться.

«Кто будет выявлять правонарушение и сообщать о нём? Члены семьи, соседи, друзья, пришедшие в гости? Принимать же изменения в закон, которые работать не будут, и сразу же перекочуют в разряд «мертвых» норм вряд ли стоит», — говорит Артюх.

При этом, я не оправдываю ни в коей мере мат, где бы то ни было, и в семье тем более. Борцам с матом нужно понимать, что это культурный феномен и часть нашей культуры. Повышение общего уровня культуры, пожалуй, самый действенный способ, хотя и самый долгий и сложный. Решение вопроса лежит в области экономической, социальной политики государства, которая не должна приводить людей к маргинализации и одебиливанию», — отмечает Евгений Артюх.

Руководитель свердловского отделения всероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Мария Шевченко считает, что под предлогом борьбы с матерщиной и нецензурной бранью создаётся очередной механизм для вторжения в семью, то есть может стать инструментом ювенальной юстиции.

«Данная законодательная инициатива по своему идеологическому смыслу напоминает мне прошлогодние изменения в 116 статью УК, которую в народе прозвали «закон о шлепках». Напомню, что действия, квалифицируемые как «побои», переводились из разряда уголовных в административные правонарушения, но не для близких родственников. Они за те же, совершенные деяния (применение легкого физического воздействия причинившего боль, не повлекшего последствия для здоровья), что и сторонние люди потенциально входили в сферу уголовного преследования. Новый законопроект, как мне кажется, под предлогом борьбы с нецензурной бранью, допускает вмешательство государства в частную жизнь семьи и делает это крайне абсурдно. Как, по мнению составителей законопроекта, случайная брань члена семьи из-за пролитого ему на ногу кипятка нарушает общественный порядок и спокойствие граждан? А ведь именно с помощью таких формулировок сами законотворцы хотят ужесточить административную ответственность за мелкое хулиганство», — считает Мария Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы по законодательству одобрил законопроект, вводящий ответственность за мелкое хулиганство (нецензурная брань или другие умышленные действия, выражающие явное неуважение к личности или обществу, нарушающие общественный порядок, спокойствие граждан) не только в общественных местах, но и в частных жилищах. По мнению авторов проекта закона, действующая редакция статьи 20.1 КоАП в настоящее время затрудняет привлечение к административной ответственности лиц, совершающих правонарушения в рамках семейно-бытовых конфликтов.