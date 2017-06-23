Москва, 23 июня, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Отношения России с Украиной должны быть с закрытыми границами, визами и таможнями, считают более трети российских граждан, согласно данным «Левада-Центра» от 23 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

В мае 2017 года социологи провели опрос на тему российско-украинских отношений.

«Опрос проведен 19 — 22 мая 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны», — говорится в комментарии к исследованию.

На вопрос «Следите ли вы за последними событиями в Украине?» восемь процентов ответили, что следят «очень внимательно», 27% — «довольно внимательно». Следят «без особого внимания» 43% и «совершенно не следят» 20%.

Считают, что «отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами — с закрытыми границами, визами, таможнями», 35% опрошенных граждан России. Что «Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами — с открытыми границами, без виз и таможен» считают 50% и что «Россия и Украина должны объединиться в одно государство» — девять процентов.

При этом на тот же вопрос жители Украины ответили следующим образом.

Вопрос звучал так: «Какими бы вы хотели видеть отношения Украины с Россией?». Ответ «Отношения должны быть с закрытыми границами, визами, таможнями» признали правильным 43%, «Отношения должны быть с открытыми границами, без виз и таможен» — 47% и «Украина и Россия должны объединиться в одно государство» — четыре процента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июня представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что введение визового режима с Россией не по карману Украине: он будет стоить 1,5−2 млрд гривен ($57,5−75 млн

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