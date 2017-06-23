Москва, 23 июня, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Человечество сегодня переживает самый опасный вид войны — информационную войну и для того, чтобы обезопасить себя, нужно в первую очередь, защитить молодежь от большого потока информации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня, об этом заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский по итогам встречи с директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым.

Labnol.org Ребенок и компьютер

«Техника помогает без границ прийти в каждый дом в любой точке планеты, а самое главное — проникнуть в мозги. В основном, податливой оказывается молодежь, они любопытны», — сообщил Жириновский.

При этом, продолжил он, социальные сети можно довольно легко использовать для того, чтобы испугать население и вызвать страх.

«Остановить выдачу денег через банкоматы или подачу электроэнергии, позвать людей на улицы или вызвать страх — в этом помогают все социальные сети. Не в прямом смысле, но их можно использовать», — отметил Жириновский.

По его словам, в России почти половина населения России — порядка 80 млн человек — пользуются интернетом.

«Никто не будет сидеть перед компьютерами день и ночь, но нам надо спасти и оградить граждан 16−17 лет, то есть наиболее податливых. Надо уделять внимание вузам, молодежи и преподавателям», — отметил Жириновский.

По словам депутата, ситуация с киберпреступностью в России сегодня в целом пока «терпимая». Но для того, чтобы ее переломить, в вопросе кибербезопасности нужно в первую очередь задуматься о воспитании молодежи.

«Воспитательный процесс и кадровый вопрос остаются на первом месте. Когда-то воровали наших инженеров и они сидели в Америке в Силиконовой долине, сегодня в прямом и переносном смысле воруют наших хакеров», — рассказал Жириновский.

По его словам, на российских хакеров заводят фальшивые уголовные дела и перевозят в США, где их заставляют работать на информационную систему США.

«Об этом должны подумать наши талантливые молодые люди, что они там окажутся, их мозги используют, а потом выкинут как негодный материал», — подчеркнул Жириновский.