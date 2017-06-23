Москва, 23 июня, 2017, 14:03 — ИА Регнум. С 19 по 22 июня на «Первом канале» транслировался фильм Оливера Стоуна «Путин». О фильме много говорили еще задолго до американского показа, предшествовавшего российскому, а спойлеры и цитаты из иностранной прессы дополнительно подогревали интерес зрителей.

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США

Уже после показа в России первой серии появились различные мнения: от восторженных до скептических. Кто-то считает, что из фильма российский зритель в принципе не может узнать ничего нового; кто-то — что американцев он только озлобит; что Путин переиграл Стоуна; что Стоун, наоборот, не дал Путину раскрыться, сворачивая именно те темы, на которые президент хотел говорить.

Так что же произошло, удалось ли трижды оскароносному Оливеру Стоуну оправдать ожидания российского зрителя?

ИА REGNUM запустило онлайн-опрос, чтобы выяснить, как жители России восприняли показанную им картину.

Ряд интервью, данных Путиным Стоуну и легших в основу фильма, продолжался два года: с июля 2015 по февраль 2017. Сам этот период уже привлекает аудиторию: это время особого напряжения в отношениях России и США, начавшегося при администрации Обамы и продолжившегося после избрания Дональда Трампа.

В последней серии режиссер ссылается на то, что на счету Путина Трамп уже четвертый президент США, и слышит в ответ утверждение, что не меняется практически ничего. Изменит ли этот фильм что-то в отношениях государств (если не властей, то просто граждан), — большой вопрос, но ожидалось от него немало.