Купертино, США, 23 июня, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Компания Apple провела чистку в собственном магазине мобильных приложений. Из App Store были удалены из сотни тысяч приложений. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

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Удалению из каталога подлежат те приложения, которые были созданы по коммерческим шаблонам или с использованием сервисов по созданию приложений. Такие приложения очень быстро создаются с помощью конструктора программ и набора шаблонов.

В качестве примера приводится игра Flappy Bird, которую можно создать из шаблонов одним щелчком мыши.

Кроме того, были удалены копии популярных приложений для потокового прослушивания музыки, с помощью которых их создатели быстро зарабатывают на доверчивых пользователях. Также чистке подверглись приложения, не поддерживающие 64-битные инструкции, и программы, которые не скачивались в течение нескольких лет.

Apple впервые объявила о своих планах по удалению «проблемных приложений» еще в октябре 2016 года. Тогда компания удалила почти 50 000 приложений. В этом году компания собирается продолжить очистку своего каталога и надеется сосредоточить внимание на приложениях, распространяющих спам.