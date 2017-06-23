Барселона, Испания, 23 июня, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Прокуратура согласна заменить штрафом в размере €255 тыс. наказание 21 месяц лишения свободы, которое суд Барселоны присудил футболисту Лионелю Месси за невыплату налогов в размере €4,1 млн, и не исключает, что не будет задерживать футболиста ввиду отсутствия уголовной истории, сообщает El Periódico со ссылкой на источники в судебных органах.

Quora.com Лионель Месси

Прокуратура уведомила, что готова согласиться на замену тюремного заключения Месси и его отца в кратком заявлении, поданном 22 июня в суд Барселоны, который приговорил подсудимых к 21 и 15 месяцам тюрьмы, соответственно, за уклонения от уплаты налогов на сумму €4,1 млн в 2007, 2008 и 2009 годах.

После того, как Верховный суд в мае подтвердил вынесение приговора футболисту за налоговое мошенничество, суд Барселоны должен исполнить данное постановление и решить, следует ли заменить тюремное заключение на штраф или условный срок, учитывая, что у Месси не было судимостей, и он не был приговорен к заключению, превышающему два года.

Ранее защита Месси и его отца попросили суд заменить ему тюремное заключение штрафом и условным сроком, при условии, что игрок повторно не будет нарушать закон за период, назначенный судом.

В письме суду прокурор поддержал замену отбывания наказания в заключении штрафом для Месси и его отца, при условии, что они выплатят максимальную квоту, которая составляет €400 в день, в общей сложности €255 тыс.

Между тем, в качестве альтернативы, если суд отклоняет замену тюремного срока штрафом, прокуратура заявила, что не исключает того, что может заменить приговор на условное отбывание наказания сроком на три года.

Напомним, 24 мая Верховный суд оставил в силе тюремный приговор для Месси за уклонение от уплаты €4,1 млн через сеть посреднических компаний, при этом суд Барселоны сократил срок до 15 месяцев для его отца за компенсацию ущерба, нанесенного государственным финансам.

В настоящее время прокуратура Испании также открыла ряд расследований по обвинению в уклонении от уплаты налогов в отношении других звезд футбола, включая полузащитника футбольного клуба «Реал Мадрид» Криштиану Роналду и бывшего тренера «Реала» Жозе Моуринью.