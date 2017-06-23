Москва, 23 июня, 2017, 11:26 — ИА Регнум. На рынке энергоресурсов продолжается снижение котировок, из-за переизбытка предложения. Вербальные интервенции представителей стран ОПЕК пока не дают нужного результата, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик компании Аналитика Онлайн Владимир Чернов.

the3cats Нефть

«Так, например, представители Ирана на текущей неделе заявляли о возможности еще большего сокращения добычи, а Saudi Aramco выпустила отчет, где целевым ориентиром берут $60 за баррель смеси Brent. Также росту цен могли бы поспособствовать перевыполнение плана по сокращению добычи саудитами и Россией, но не тут-то было», — отметил Чернов.

По его мнению, «дисбаланс спроса и предложения постепенно даже увеличивается, так как параллельно со снижением добычи в странах ОПЕК+, ее наращивают в странах, не входящих в картель. Например, Ливия достигла максимальных объемов добычи черного золота в 900 тыс. баррелей в сутки и не собирается на этом останавливаться. Высокопоставленные чиновники из этой страны уже заявляли о желании достичь добычу в 1 млн. баррелей в сутки уже к концу июля».

«Не отстают и штаты, которые с самого начала года наращивают добычу нефти очень высокими темпами, и, надо заметить, они тоже не собираются останавливаться. Недавно Министерство энергетики США выложило на своем сайте официальный отчет по добыче нефти и газа в июне и июле, в котором говориться, что в июле добыча нефти будет увеличена на 127 тысяч баррелей в день», — пояснил эксперт.

«На этой неделе еще и выходила статья в The Wall Street Journal, из которой явствует, что многие американские компании по добыче сланцевой нефти уже адаптировались к низким ценам. Теперь их деятельность рентабельна даже при ценах в $40 за бочку», — добавил он.

«Резюмируя все выше сказанное, можно сделать вывод, что нефтяные котировки будут падать как минимум до августа. Временами рост могут вызывать вербальные интервенции представителей ОПЕК+, но скорее всего рост цен будет кратковременным, так как дисбаланс спроса и предложения будет продолжать давить на стоимость черного золота», — высказал свое мнение Чернов.

«Разворот нисходящего тренда можно ожидать в районе $42−44 за баррель смеси Brent, так как более низкие цены заставят большинство нефтедобытчиков работать себе в убыток», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 23 июня цены на нефть растут, сохраняясь на минимальных отметках с начала 2017 года. Стоимость на нефть марки Brent выросла на 0,42%, до 45,41 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличивлась на 0,42% — до 42,92 доллара за баррель.

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