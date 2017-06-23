Москва, 23 июня, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Возможность переоборудования в горнолыжный курорт закрытого 23 июня полигона «Кучино» в городе Балашихе (Московская область) рассматривается руководством Подмосковья, сообщил журналистам министр экологии Московской области Александр Коган.

На лыжах. Открытка

Чиновник пояснил, что полигон может быть переоборудован в зону отдыха, для чего его нужно правильно рекультивировать.

«Например, для горных спусков или экстрим-парков», — отметил он.

Коган подчеркнул, что для этого все вредные для окружающей среды последствия должны быть ликвидированы. Так, в Балашихинском округе уже функционирует такой горнолыжный спуск. Комплекс «Лисьи горы» построен на основе полигона ТБО.

Напомним, экологическую проблему, вызванную работой полигона «Кучино», озвучили жители Балашиха на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 15 июня. Глава государства обещал помочь.

Требование закрыть «Кучино» в течение месяца президент озвучил на заседании правительства РФ. 23 июня Коган сообщил об остановке работы полигона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Коган заявил, что твердые бытовые отходы, ранее направлявшиеся на полигон «Кучино», будут распределены по четырем районам Московской области.