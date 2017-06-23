Москва, 23 июня, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Количество участников Единого государственного экзамена, которые не сумели преодолеть минимальный порог для получения аттестата, уменьшилось в два раза по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Согласно предварительным итогам ЕГЭ по русскому языку, который состоялся 9 июня, средний балл экзамена сравним с показателем 2016 года. Из почти 617 тыс. участников лишь 0,5% не смогли преодолеть отметку в 24 балла, тогда как годом ранее их был 1%.

При этом 1,6% экзаменуемых не набрали 36 баллов и не смогли преодолеть минимальный порог, установленный вузами. В 2016 году этот показатель составлял 2,5%.

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Как рассказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, в текущем году итоги ЕГЭ по обязательным предметам продолжают улучшаться. Доля выпускников, которые не смогли получить аттестат, уменьшилась в 1,5 раза.

По его словам, это говорит об успехах как проекта «Я сдам ЕГЭ», так и адресной работы с отстающими учениками. Такая работа проводилась в тех регионах и муниципалитетах, где ранее результаты экзамена показали заметные проблемы с уровнем образования школьников.

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