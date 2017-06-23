Ростов-на-Дону, 23 июня, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» вновь будет отстаивать законность трансфера Сердара Азмуна из казанского «Рубина». Интересы иранского нападающего в рамках разбирательства между футболистом, РФС и Российской футбольной премьер-лигой в CAS и Комитете по статусу футболистов РФС будет представлять известный спортивный юрист Михаил Прокопец, сообщают региональные интернет-издания.

Fc-rostov.ru Форвард «Ростова» Сердар Азмун

Как информирует портал pravo.ru, на услуги адвоката жёлто-синие до 1 августа потратят 2,66 млн рублей.

Ранее по теме: FIFA рассмотрит законность трансфера Сердара Азмуна из «Рубина» в «Ростов»

Между тем пока открыт вопрос о продолжении футбольной карьеры игрока в «Ростове». Большая доля вероятности, что нападающий вновь вернется в стан казанского клуба, тренерский штаб которого в июне возглавил туркменский специалист Курбан Бердыев. Такой вывод можно сделать и из тех заявлений, который ранее делал туркменский специалист.

«Азмун — близкий мне человек не по национальности, а потому что его не хотели брать в «Рубин», когда я его предлагал, в связи с тем, что он тоже туркмен. Но пришлось убедить. Что касается его одаренности, то он еще по сути ничего не сделал в футболе, и нет надобности его возвеличивать. Азмун все-таки еще мальчик по своей сути», — заявлял в 2016 году Бердыев.

По его словам, к Сердару Азмуну и требования немного другие.

«Я с ним разговариваю жёстче, чем с остальными ребятами. У меня есть на это право, потому что его мне дал отец Азмуна. Я знаю, как с ним разговаривать», — отмечал тренер.

Пока форвард находится в расположении сборной Ирана.

Читайте также: «Ростов» — «Бавария»: испанские СМИ нашли сходство между Азмуном и Месси

Игроку ФК «Ростов» Сердару Азмуну сравнение с Месси не по душе

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после ухода из «Ростова» Курбана Бердыева (Туркменский специалист вернулся в казанский «Рубин» — прим. ИА REGNUM ) состав желто-синих претерпел серьезные изменения. Команду покинули защитники Сесар Навас и Денис Терентьев, голкиперы Никита Медведев и Сослан Джанаев, хавбек Кристиан Нобоа. На прошлой неделе команду покинул форвард Марко Девич.