Москва, 23 июня, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Блокировка бесплатного мессенджера Telegram произойдет в ближайшее время, если Роскомнадзор не получит от руководства компании данных для ее включения в реестр организаторов распространения информации. Соответствующее обращение опубликовал 23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров.

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«Должен констатировать, что в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны», — говорится в обращении.

Жавро пояснил, что ведомство неоднократно обращалось в Telegram, разъясняя требования российского законодательства об организаторах распространения информации. В свою очередь Роскомнадзор требует предоставить сведении о включении мессенджера в список таких организаций.

«Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram, — говорится в сообщении. — Однако до сих пор мы не получили от администрации мессенджера никакого ответа».

Жаров подчеркнул, что если руководство Telegram не выполнит это требование, значит, оно не хочет работать по российским законам. Фактически именно это и происходит, считает он.

«В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован, — говорится в обращении. — Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает».

Жаров призвал Дурова придерживаться законов, действующих в России.

Напомним, 5 июня Telegram оказался частично заблокирован. Временная недоступность мессенджера связана с системой блокировок Роскомнадзора.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня советник российского президента по развитию интернета Герман Клименко заявил, что все участники рынка интернет-услуг обязаны следовать законодательству тех стран, где они работают. Это касается и автора Telegram Дурова.