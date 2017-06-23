Астана, 23 июня, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Казахстанский автопроизводитель «Азия Авто» показала на выставке «Экспо-2017», которая проходит в Астане, электрический вариант автомобиля LADA Vesta, об этом 22 июня сообщило агентство «Автостат».

Kremlin.ru LADA Vesta

Автомобиль располагался на участке выставки, который принадлежал министерству энергетики Казахстана, сообщается, что в основу электромобиля легла серийная версия Vesta, которая выпускается заводом «Азия Авто».

Мощность силовой установки автомобиля — 82 л.с., электродвигатель питает литий-ионный аккумулятор, который может заряжаться как на специальных зарядочных станциях, где зарядка происходит быстрее, так и от обычной сети. Разгоняется автомобиль до 100 км/ч за 15,5 секунд, максимальная скорость, которую может развить машина — 140 км/ч.

На станции автомобиль заряжается в течение 80 минут, время зарядки от обычной розетки составит 9 часов. Запас хода электромобиля составляет 150 км, машина оборудована системой рекуперации кинетической энергии, дозарядка батарей происходит при торможении.

Сообщается, что эксплуатация электромобиля будет обходиться в более чем пять раз дешевле, чем бензинового варианта. Кроме того, что электричество дешевле бензина, автомобилю не требуется менять масло, он не использует такие расходные материалы как масляные и воздушные фильтры, ремни.

Напомним, 7 июня 2017 года «АвтоВАЗ» объявил о старте производства двухтопливной версии автомобиля LADA Vesta CNG. На Vesta впервые стали серийно устанавливать оборудование для применения сжатого метана.