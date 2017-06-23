Лондон, 23 июня, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Опрос YouGov для издания The Times звучал следующим образом: кто для вас лучший премьер-министр?

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Результаты опроса показали, что за Корбина высказались 35% респондентов, в то время как за лидера Консервативной партии 34%. 30% опрошенных были не уверены в своих предпочтениях и решили воздержаться.

Правящая Консервативная партия за последние месяцы теряет в популярности. Досрочные парламентские выборы 8 июня лишили ее абсолютного большинства в законодательном органе страны.

В настоящее время консерваторы пытаются заручиться поддержкой Демократической юнионистской партией Северной Ирландии для создания коалиции, способной сформировать правительство.

Напомним, на досрочных парламентских выборах в Великобритании победу одержала Консервативная партия, возглавляемая премьер-министром страны Терезой Мэй. Однако тори лишились большинства в нижней палате парламента, что вынуждает их вступать в коалицию с другими парламентскими партиям.