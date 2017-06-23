Ванино, Хабаровский край, 23 июня, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Более 40 лет назад поселок Токи в Хабаровском края полностью был уничтожен пожаром. Людям построили временные бараки, в которых они живут до настоящего времени. Усилиями общественников и социально-ответственного бизнеса удалось включить поселок сразу в две федеральные программы по строительству жилья, передает корреспондент ИА REGNUM.

Архив районной газеты Восход-Ванино Поселок Токи после пожара 1976 года

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Настроение у жителей самого многострадального в Хабаровском крае поселка Токи сегодня приподнятое: их поселок вошел сразу в две федеральные программы: «Переселение из аварийного и ветхого жилья» и «Сейсмоусиление». Это значит, что спустя год-два здесь впервые начнут строить новые, современные жилые дома.

В 1976 году поселок был полностью уничтожен страшным пожаром. Ситуацию усугубило еще одно обстоятельство: рядом с поселком Токи квартировал военный городок Токи-2. Там базировались артиллерийские склады. Чудовищной силы огненный шкал не смогли остановить ни люди, ни пожарная техника: огненный шторм охватил склады. По недосмотру какого-то военного чина снаряды были уложены по направлению к поселку Токи и, объятые пламенем, полетели в жилые массивы. Когда после пожара в Токи проводила проверку специальная комиссия Минобороны, эксперты дали заключение, что плотность стрельбы по крошечному поселку была выше, чем в Сталинградскую битву.

Люди, сотни семей, остались без жилья и имущества.

По приказу партийного руководства в Токи экстренно начали строить жилья — из сырого леса, прямо с подвоза из тайги. Людям пообещали, что это всего на несколько лет.

Но временные бараки стали постоянным жильем и постоянным источником слез и писем в различные инстанции.

В 2016 году к ситуации подключилось базирующееся рядом с Токи крупное предприятие — Ванинский угольный терминал АО «Дальтрансуголь» (СУЭК) совместно с общественниками Хабаровского регионального ОНФ. Были и встречи с жителями, и переговоры с руководством Хабаровского края. В результате поселок, спустя 40 с лишним лет, вошел в федеральные программы.

На поселковом сходе жители дружно выбрали место для строительства новых домов.

«Нам пришлось провести несколько заседаний, с привлечением краевых чиновников самого высокого уровня. Благодаря усилиям ОНФ проблема попала в фокус внимания региональных и федеральных средств массовой информации. О проблемах Токи услышали в столице и вот результат, поселок включен в федеральную целевую программу «Переселение из ветхого и аварийного жилья». Это наша общая победа! Отдельно хочу подчеркнуть, что поселок Токи — это еще и прекрасный образец совместных действия чиновников и социально ответственного бизнеса, работающего в регионе. Благодаря финансовой поддержке крупнейшего в регионе угольного порта АО Дальтрансуголь» удается сохранять жилой фонд в стабильном состоянии до получения федерального финансирования. Люди не боятся неожиданно оказаться на улице», — прокомментировал ситуацию сопредседатель Хабаровского регионального отделения ОНФ Сергей Мазунин.

Для того, чтобы жители ветхих домов смогли дождаться переезда в новое комфортное жилье, руководство компании перечислило в бюджет Ванинского района 5 млн рублей — на ремонты жилья.

«Мы встречались и с представителями правительства Хабаровского края, и с депутатами краевой Законодательной думы. Понимание необходимости переселения людей есть. Думаю, общими усилиями мы сможем добиться, чтобы токинцы жили в достойных условиях. Сибирская угольная энергетическая компания уделяет большое внимание улучшению социально-экономической ситуации в регионах присутствия. Создание комфортной среды, достойных условий жизни для людей — как для тех, кто работает на предприятиях компании, так и для тех, кто живет на этой территории — один из основных приоритетов СУЭК. Когда в поселке Токи начнется строительство новых домов, АО «Дальтрансуголь» примет самое активное участие в обустройстве территории. Там с нашим участием обязательно появятся все необходимые элементы комфортной городской среды для жителей всех возрастных групп — детские площадки, спортивные городки, сквер», — рассказал генеральный директор АО «Дальтрансуголь» Владимир Шаповал.

Сейчас строители уже приступили к ремонтам ветхих домов и гарантируют, что до сноса бараки простоят, и люди на улице не окажутся.

«Сегодня работы в самом разгаре. Рабочим, конечно, приходится не просто — старые цоколи крошатся буквально на глазах, приходится укреплять их металлической сеткой. Но теперь мы точно знаем, что эти дома «доживут» до того, счастливого для нас всех момента, когда их снесут. Но пока люди, которые здесь живут, не будут мерзнуть зимой», — рассказала глава поселка Токи Людмила Доронина.

А пока токинцы изо всех сил стараются придать своему настрадавшемуся от разных бед поселку праздничный вид. Входят в различные краевые программы. Например, благодаря программе по созданию комфортной городской среды благоустроили дворы, посадили Аллею ветеранов, обустроили тротуары и парковки.

«Таких активных, таких инициативных людей, как у нас, больше нигде нет. Иногда, видя в новостях, как в некоторых муниципальных образованиях с бюджетами в разы больше нашего, ничего не делается, просто не могу удержаться от критики! У нас бюджет годовой всего 9 млн. Но вместе мы очень многое делаем. А сделаем еще больше», — продолжила Людмила Доронина.

Соседи-портовики токинцев поддерживают не первый год — построили современный спортивный городок, детскую площадку, капитально отремонтировали школу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года злоключения жителей поселка Токи стали объектом внимания активистов Хабаровского регионального отделения ОНФ. Общественники встретились с жителями, выслушали огромный перечень их проблем и начали действовать совместно с бизнесом. В частности, после вмешательства ОНФ токинцы смогли оформить дальневосточные гектары на землях, где десятилетиями расположены их дачи.