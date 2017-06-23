Москва, 23 июня, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров публично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с требованием привести деятельность мессенджера в соответствие с российским законодательством. Открытое письмо опубликовано 23 июня на сайте ведомства.

Тelegram

Жаров констатирует, что на текущий момент сотрудники Роскомнадзора исчерпали все способы официальных контактов с командой ресурса Telegram. Ведомство, по его словам, почти ежедневно направляет администрации мессенджера письма, разъясняющие положения закона.

Как поясняет глава Роскомнадзора, требование к Дурову одно и оно простое — предоставить данные о компании, управляющей мессенджером, для внесения их в реестр организаторов распространения информации. Внесение ресурса в реестр не влечет за собой изменения правового статуса Telegram в РФ, а лишь говорит о его готовности работать в соответствии с законом.

Жаров предупредил, что за фактическим отказом от исполнения обязанностей организатора распространения информации последует блокировка Telegram в России. Ограничение будет действовать до момента получения требуемых данных.

«Время, отведённое Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство!» — отметил Жаров.

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