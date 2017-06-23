Екатеринбург, 23 июня, 2017, 08:59 — ИА Регнум. В качестве очередного кандидата на выборы губернатора Свердловской области зарегистрирован Виктор Костромин. Об этом сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии корреспонденту ИА REGNUM.

Пресс-служба избирательной комиссии Свердловской области Виктор Костромин

Новый кандидат был выдвинут на конференции в Москве партии «Народ против коррупции». В свердловской избирательной комиссии проверили представленные документы и выдали разрешение на открытие избирательного счёта для начала ведения кампании. Также Виктор Костромин может начинать сбор подписей в свою поддержку.

Напомним, что в Свердловской области их необходимо собрать не менее 126 у депутатов муниципальных дум в не менее чем 55 городских округов и муниципальных образований Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы региона состоятся 10 сентября 2017 года. На данный момент свои кандидатуры выдвинули исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев от «Единой России», управляющий директор «Плюс банка» Алексей Парфёнов от КПРФ, депутат Государственной думы Игорь Торощин от ЛДПР, депутат свердловского законодательного собрания Дмитрий Ионин от «Справедливой России», а также депутаты городской думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин от «Партии пенсионеров за справедливость» и Константин Киселёв от экологической партии «Зелёных».

Напомним, что ранее, о своих губернаторских амбициях заявлял глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. В итоге он 21 июня был выдвинут в качестве кандидата на выборы губернатора от партии «Яблоко» в Москве. При этом, как уточнили в областной избирательной комиссии Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM, Евгений Ройзман до сих пор не сдал документы на регистрацию в качестве кандидата.