Москва, 23 июня, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы представил основные положения новых региональных нормативов градостроительного планирования (РНГП) на конференции «Комфортный город», сообщается на портале мэра Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Эстетика городской среды

Документ устанавливает минимальное число объектов, необходимых для формирования полноценной жилой среды, позволяет регулировать доступность территории, высотность и плотность застройки.

Помимо районов и кварталов, в РНГП предлагается ввести деление на так называемые урбанблоки, куда войдут жилые дома с объектами повседневного обслуживания на первых этажах и дворы.

В новых жилых кварталах на первых этажах домов разместят магазины, сами дворы будут доступны только для жителей, а во внутриквартальных проездах появится упорядоченный паркинг.

Внутридворовые и внутриквартальные территории будут четко разграничены. «Двор — приватная территория с озеленением, площадками для тихого отдыха и пожарными проездами, доступная преимущественно для жителей урбанблока и закрытая для транзитного публичного посещения», — пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, урбанблок не может быть радиусом больше 100 метров, квартал — более 300 метров, а радиус микрорайона не будет превышать 500 метров: «Это дает нам гарантию, что инфраструктура обслуживания населения всегда будет в системе жилых образований. То есть будут гарантированы два показателя — доступность и обеспеченность».

Минимальное значение озеленения составит три метра на человека в урбанблоке и 2,3 метра на человека в квартале. По действующим в настоящий момент нормам озеленение в жилой группе (аналог квартала-объекта нормирования) должно составлять 5,3 метра на человека.

Напомним, конференция «Комфортный город. Нормы и правила», прошедшая 22 июня, стала третьей в серии мероприятий Комитета по архитектуре и градостроительству города. Цикл «Комфортный город» был создан для выявления и обсуждения на высоком уровне наиболее актуальных проблем и интересных тенденций в градостроительной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что столичное правительство не планирует снижать темпы работ по созданию современной городской среды. По словам мэра, создание комфортной городской среды имеет не только эстетическое значение, ведь современные города притягивают к себе людей и инвестиции, а также туристов.

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