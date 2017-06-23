Москва, 23 июня, 2017, 08:33 — ИА Регнум. При строительстве новых домов по программе реновации московская администрация займется озеленением крыш, об этом сообщают сегодня, 23 июня, «Известия» со ссылкой на руководителя департамента природопользования Москвы Антона Кульбачевского.

Павел Расинский ИА Красная Весна Рябина. Гроздь рябины

Власти столицы начнут с реализации пилотных проектов, после чего начнут программу озеленения крыш.

«Дорогие и экзотические растения на крышах, как правило, не высаживают. В Москве должны приживаться березы и рябины. В средней полосе много неприхотливых почвопокровных растений — трав и злаков. Из них можно было бы составлять красивые экспозиции», — сообщил Кульбачевский.

Эксперты утверждают, что при озеленении крыш один квадратный метр кровли потяжелеет на 150 кг, однако при проектировании домов все эти нагрузки можно будет учесть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа реновации жилого фонда Москвы предполагает расселение и снос ветхих пятиэтажек, которые не подлежат капитальному ремонту.

ИА REGNUM направило официальный запрос в мэрию в Москвы с просьбой сообщить: кто и когда, по какой процедуре признал названные пятиэтажки ветхими или аварийными, но так и не получило ответа. Из СМИ известно, что такого признания зданий аварийными согласно законной процедуре не было и нет