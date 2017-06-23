Москва, 23 июня, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Стоимость нефти подскочила 22 июня на 3,2%, до $45,76 отступив от многомесячных минимумов. За повышением котировок никаких новостей не стояло заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

eluela31 Нефть

Цена выросла в рамках восходящей коррекции после обвала 21 июня и остается торговаться в медвежьем тренде с 25 мая. За 27 календарных дней или 19 торговых дней баррель Brent подешевел на 18,85% (примерно по 1% в день) на фоне опасений по поводу роста добычи в США.

Сегодня, 23 июня, на торгах в Азии за Brent дают $45,33 (+0,22%). Без новостного фона цена может находиться в коррекционной фазе от 2 до 4 дней. Если фаза консолидации затянется, цена в рамках коррекции восстановится до $46,35 за баррель.

Снижение котировок ниже $44,50 будет указывать, что коррекция завершилась и началась новая фаза снижения до $43,50. Закрытие дня выше $46,80 станет для быков сигналом к покупкам фьючерсов на нефть.

Вечером 23 июня выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок, которые увеличиваются 22 недели подряд (+225 шут, до 747 штук). Скорее всего, перед выходными участники рынка не реагируют на него.

Напомним, 22 июня торги по нефти завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,89%, до $45,22 за баррель, WTI — на 0,49%, до $42,74 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2017 года на СПбМТСБ снизилась на 1,10%, до $43,48 за баррель.

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