Москва, 23 июня, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Российская валюта 22 июня сумела частично отыграть потери на фоне роста нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Нефть Brent подорожала на 3,2%, до $45,76 за баррель. За повышением котировок никаких новостей не стояло. Цена восстановилась от минимума $44,34 в рамках восходящей коррекции. Курс доллара снизился до 59,64 рубля, курс евро — до 66,58 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Если цены на нефть стабилизируются на 2−4 дня, курс рубля сможет реализовать большую коррекцию на фоне налогового периода и возросшего интереса к ОФЗ. Пик налоговых платежей приходится 26 июня. Индекс государственных облигаций России (RGBI) за вчерашний день прибавил 0,15%.

Торги 22 июня завершились на отметке 137,54. Теперь нужно следить за поведением цены около уровня 137,80. При росте индекса RGBI выше 137,80, корреляция рубля с нефтью снизится, что позволит паре доллар/рубль остаться торговаться ниже 60 рублей при дальнейшем падении нефтяных котировок.

23 июня на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе на 0,23%. Цена на Brent в рамках коррекции может восстановиться до $46,35 за баррель. При таком раскладе курс доллара скорректируется до 59,35/45 рубля, курс евро — до 66,48 рубля. Краткосрочные цели по курсу рубля остаются на 62 рубля/за доллар и 68,50 рубля/ за евро.

Напомним, 22 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 38,50 коп. (-0,64%), до 59,93 руб., курс евро — на 47,50 коп. (-0,71%), до 66,88 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,9 млрд (-22.22%), евро/рубль — 302,5 млн евро (+4,41%).

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