Вашингтон, 23 июня, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Ключевые сенаторы, представляющие Республиканскую партию США, будут голосовать против реформы здравоохранения, предложенного своими однопартийцами, сообщает 23 июня Foxnews.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Сенаторы Рэнд Пол, Тед Круз, Майк Ли и Рон Джонсон заявили, что не будут голосовать за план реформы здравоохранения в той форме, в которой он находится в настоящий момент.

«В настоящее время по разным причинам мы не готовы голосовать за этот законопроект, но мы открыты для переговоров», — говорится в заявлении сенаторов.

«В этом законе есть положения, которые значительно улучшают предшествующую систему здравоохранения, но он не выполняет самое главное обещание: отмену Obamacare и снижение расходов», — считают сенаторы.

Голосов четырех сенаторов достаточно для того, чтобы проект реформы Республиканской партии был заблокирован.

Напомним, во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп уделял значительное место критике реформы здравоохранения, принятой президентом США Бараком Обамой. Трамп обещал заменить принятую при его предшественнике программу, как только займет Белый дом, однако, в связи со сложностями в Конгрессе США, Obamacare до сих пор действует.