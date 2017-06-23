Вашингтон, 23 июня, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала на своем официальном сайте календарь на предстоящий сезон 2017/18.

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Как и ожидалось, организаторы турнира не предусмотрели в своем расписании паузу на олимпийские игры, которые пройдут в 2018 году в корейском Пхенчхане.

Сезон стартует 4 октября. В этот день чемпион лиги двух последних лет «Питтсбург Пингвинз» начнет защиту титула. «Питтсбург» встретится с командой «Сент-Луис».Также стало известно, что клубы «Колорадо Эвеланш» и «Оттава Сенаторз» 10 и 11 ноября проведут два матча регулярного чемпионата в шведском Стокгольме. Встречи пройдут на арене Ericsson Globe в рамках проекта «Глобальная серия НХЛ 2017». Это станет шестым случаем, когда НХЛ организует игры регулярного сезона в Европе.

Кроме того, с 26 по 29 января в чемпионате наступит краткосрочная пауза, связанная с матчем всех звезд. Завершится сезон 7 апреля.

Напомним, 4 апреля 2017 года стало известно об официальном запрете на участие в Олимпиаде 2018 года для игроков НХЛ. Руководство лиги отказалось прерывать регулярный чемпионат в феврале 2018 года, чтобы дать хоккеистам возможность выступить в Пхёнчхане.

Позже Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, комментируя высказывание российского хоккеиста Александра Овечкина о том, что он отправится в Пхенчхан несмотря на запрет, заявил, что руководство лиги «ожидает, что ни один из наших игроков не поедет на Игры».