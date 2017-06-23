Санкт-Петербург, 23 июня, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Негативные высказывания о России могут допускать только те, кто никогда не посещал эту страну. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил защитник сборной Камеруна Адольф Тейку, ранее выступавший в России.

Андрей Пронин ИА REGNUM Футбольный матч Австралия-Камерун

«Для меня всегда Россия была хорошей страной, — говорит Тейку. — Люди, которые никогда здесь не были, говорят, что тут плохо, но я знаю, что это не так. Сегодня на стадионе горячо поддерживали нашу сборную, так что всем за это большое спасибо».

Защитник сборной Камеруна также добавил, что в ближайшее время может вернуться в Россию.

«Могу ли вернуться в Россию? Конечно, — говорит спортсмен. — Я сейчас слежу за «Спартаком», можно сказать, даже болею».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня сборная Камеруна сыграла вничью с командой Австралии в матче второго тура Кубка конфедераций. Встреча, прошедшая на стадионе «Санкт-Петербург Арена», завершилась со счетом 1:1.

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