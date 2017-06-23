Брюссель, 23 июня, 2017, 06:39 — ИА Регнум. Все подозреваемые по делу сорвавшегося теракта в Брюсселе 20 июня на свободе, пишет 22 июня Die Tagesschau.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Брюссель. Бельгия.

Напомним, 20 июня на Центральном вокзале в Брюсселе прогремел взрыв. Военный патруль нейтрализовал мужчину, который с криками «Аллах Акбар» («Бог велик») привел бомбу в действие.

Он получил тяжелые ранения и скончался. Других жертв не было. Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала инцидент как теракт.

После этого сотрудники бельгийской спецслужбы задержали четырех человек, подозреваемых в соучастии.

Они были допрошены, их жилища — осмотрены.

Из-за отсутствия каких-либо доказательств их причастности к теракту подозреваемые были отпущены на свободу.

Напомним, что после террористической атаки в аэропорту Брюсселя 22 марта 2016 года, когда из-за взрыва бомбы умерли 32 человека, в Бельгии зафиксирован высокий уровень террористической угрозы.