СМИ нашли пароли от аккаунтов британских чиновников на российских форумах
Лондон, 23 июня, 2017, 05:45 — ИА Регнум. По информации издания, киберпреступникам удалось завладеть адресами электронной почты и паролями к ним, принадлежащими сотрудникам внешнеполитического ведомства Великобритании, парламентариям и представителям правоохранительных органов.
«Два больших списка похищенных данных содержат частные сведения порядка тысячи британских депутатов и их помощников, семи тысяч сотрудников полиции и свыше тысячи сотрудников министерства иностранных дел», — говорится в материале.
На основании того, что указанные данные распространяются на русскоязычных специализированных форумах, журналисты делают вывод, что за кражей стоят российские хакеры.
Сообщается, что материалы расследования были переданы в Национальный центр кибербезопасности (NCSC), где уже заявили, что после ознакомления с ними разработают новое руководство по обеспечению защиты данных для государственных органов.
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