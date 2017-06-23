Казань, 23 июня, 2017, 05:47 — ИА Регнум.

На стройке соципотечного микрорайона «Салават Купере» в Казани заменили подрядчиков сразу по двум домам, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу НО «Госжилфонд при президенте РТ».

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Свои действия инвестор объяснил необходимостью оптимизации процесса строительства. Теперь вместо ООО «ПСО «Казань» и ПАО «Камгэсэнергострой» дома №11−5 и 12−2 будет строить ООО «Барсэлитстрой+».Компания уже возводит один из домов микрорайона за № 12−4. Его строительство ведётся с опережением графика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня около 40 участников программы социальной ипотеки, не дождавшись обещанного ранее ввода дома, заселились в палаточный городок. Свои действия они обосновали желанием привлечь внимание властей к проблеме.

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24 июня в микрорайоне Дербышки в Казани будущие жильцы «Салават Купере» планируют провести митинг. На нём заявлено участие 150 человек, мероприятие согласовано в установленном порядке. Место выбрано не случайно — оно попало в список разрешённых для проведения публичных мероприятий в период Кубка конфедераций FIFA 2017.

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Участники инициативной группы сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что цель митинга — обратить внимание не только на отставание сроков. Среди проблем, которые планируют озвучить — построенные, но не сданные дома, большой процент не распределённых квартир в уже заселённых домах.

Напомним, власти республики пообещали, что все оставшиеся дома микрорайона будут сданы к 15 сентября 2017 года. Сами же будущие новосёлы не верят, что подрядчики успеют в срок.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в микрорайоне сданы семь домов, осталось достроить ещё 15.

В 12-м квартале, где работают три разных подрядчика, к 1 августа должны сдать дом 12−5 на 256 квартир. По информации министерства строительства Татарии, строительство дома 12−4 на 255 квартир также идёт с опережением графика.

По школе на 1 224 места подрядчик должен определиться в ближайшее время. Средства в размере 698 млн рублей на этот объект выделят по федеральной программе «Жилище».

Добавим, за пять месяцев 2017 года в республике по программе социальной ипотеки построено 67 домов на 3 тыс. 249 квартир. Продолжается строительство ещё 144, из которых в высокой стадии готовности находится 61 объект.