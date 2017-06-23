Доха, 23 июня, 2017, 05:20 — ИА Регнум. Какие именно требования содержатся в документе, не уточняется. Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в Вашингтоне надеются на то, что эти требования будут «разумны и выполнимы».

Tribes of the World Арабы

В свою очередь, глава МИД Катара Мохаммед бин Абдель Рахман аль-Тани заявил, что Доха не будет вести переговоров до полного снятия арабскими странами транспортной блокады.

Напомним, 5 июня правительства Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна, ОАЭ, Йемена, Ливии, Мальдив и Маврикия разорвали дипломатические отношения с Катаром. Через несколько дней о разрыве дипотношений заявили Мавритания и Коморские Острова

Представители этих стран обвиняют Доху в поддержке террористических группировок и сближении с Ираном, что противоречит интересам стран Персидского залива. Катарская сторона отвергает эти обвинения.