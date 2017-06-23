Москва, 23 июня, 2017, 04:54 — ИА Регнум. Как сообщается, в 2016 году экспертно-аналитическими центрами Росалкогольрегулирования были проведены испытания 981 образца алкогольной и спиртосодержащей продукции на соответствие ГОСТам.

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Результаты анализов показали, что 638 проб (65%) не соответствовали государственному стандарту.

В то же время отмечается, что эксперты Роспотребнадзора оценивают легальную алкогольную продукцию в России как в целом безопасную и соответствующую нормативным требованиям.

Как следует из ежегодного доклада службы, в 2016 году Роспотребнадзор исследовал 11,3 тысячи проб алкогольной продукции, в том числе 1,6 тысячи проб импортного производства. Не соответствующими обязательным требованиям были признаны 416 проб (3,6%), из них 79 импортного производства (4,8%).

Напомним, в начале июня министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила о снижении употребления алкоголя жителями России. По предварительным данным Минздрава, за период с 2012 по 2016 год общее потребление алкоголя в литрах в этиловом эквиваленте на душу населения сократилось на 13,5%.