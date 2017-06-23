Владивосток, 23 июня, 2017, 03:38 — ИА Регнум. Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект, который устанавливает механизм снижения тарифов на электроэнергию для регионов Дальнего Востока. По словам сенатора от Якутии Вячеслава Штырова, указанный документ необходим, чтобы система заработала с 1 июля 2017 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Принятие законопроекта необходимо, чтобы механизм снижения цен на электроэнергию для Дальнего Востока заработал с 1 июля», — прокомментировал сенатор.

Фактически, по его словам, механизм запустят на территории пяти субъектов Дальнего Востока, которые находятся в территориальной изоляции от энергетического рынка. Речь идёт о Чукотском автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае, республике Якутия и Сахалинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о снижении тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей Дальнего Востока до среднероссийского уровня вступил в силу 1 января 2017 года. Однако снижение показателей будет не единовременным, а постепенным — в течение двух, а то и трёх лет.

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Нынешний тариф на электроэнергию в Якутии выше среднероссийского в 2 раза, на Камчатке — в 1,6 раза, на Чукотке — почти в 3,5 раза. Такая ситуация, по мнению президента РФ Владимира Путина, является неприемлемой, поскольку она создаёт неблагоприятные условия как для населения, так и для бизнеса.