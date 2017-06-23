Москва, 23 июня, 2017, 03:00 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение лидеров стран Европейского союза о продлении санкций в отношении России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Новое продление санкций со стороны ЕС означает отсутствие политики, вместо неё — подтверждение статус-кво. В санкции уже никто не верит. Инерция», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков также не оставил без внимания реакцию официального Киева на решение о продлении антироссийских мер.

«Порошенко поблагодарил ЕС за продление санкций. Но это Киеву не поможет: экономика разваливается, правительство побирается. Санкциями сыт не будешь», — констатировал он.

Лидеры стран-членов Европейского союза 22 июня договорились о продлении экономических санкций против России.

Как заявил председатель Евросовета Дональд Туск, такое решение принято из-за «недостаточного выполнения Россией Минских соглашений». Какие именно пункты данных соглашений Москва должна выполнить, он не уточнил.

Напомним, что Россия не является стороной Минских соглашений, а выступила страной-гарантом при заключении этих договорённостей.