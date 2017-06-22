Екатеринбург, 23 июня, 2017, 01:38 — ИА Регнум. «Самолёт, совершавший рейс из Гуанчжоу в «Шереметьево», запросил посадку в «Кольцово» из-за ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок», — сообщили в ведомстве.

Pixabay.com Самолёт

Как отмечается, посадка прошла в штатном режиме. Пассажирка, которой стало плохо, была доставлена в одну из больниц Екатеринбурга.

По данным МВД, речь идёт о гражданке Китая. У женщины — подозрение на гипертоническую болезнь.

Самолёт с остальными пассажирами вскоре вылетел из Екатеринбурга и продолжил рейс в Москву.

Читайте также:

В Китае пассажирка лайнера открыла аварийный люк перед взлётом

26 пассажиров China Eastern Airlines пострадали от сильной турбулентности