Уагадугу, 22 июня, 2017, 23:57 — ИА Регнум. В течение четырех лет правительство Буркина-Фасо намерено направить более $700 млн на борьбу с экстремизмом, 22 июня сообщает Associated Press.

TUBS Буркина Фасо

Правительство планирует снизить уровень бедности в области Сахель, расположенной на севере страны, чтобы уберечь молодежь от вступления в ряды джихадистов.

Деньги используют для создания базовых услуг, направленных на улучшение жизни преимущественно кочевого населения в засушливых регионах и на укрепление безопасности.

Напомним, в северной области Сахель находится исламистский проповедник Ибрагим Малам Дикко, возглавляющий ассоциацию, которая была признана правительством Буркина-Фасо террористической группировкой.

Дикко взял на себя ответственность за организацию недавних атак на военнослужащих и гражданских лиц.