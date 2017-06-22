Сантьяго, 22 июня, 2017, 23:26 — ИА Регнум. Полиция Чили обнародовала архивные документы времен Второй мировой войны, обнаруженные в ходе расследования, свидетельствующие о помощи чилийских сторонников нацистов Третьему рейху, 22 июня сообщает Reuters.

Чили. 1941

«Еще вчера эти документы являлись государственной тайной. Возможно, сегодня мы узнаем неудобную истину о том, что некоторые чилийские политические деятели и представители бизнеса оказывали поддержку нацистам», — заявил представитель парламента Чили Габриэль Сильбер после церемонии передачи 80 документов в национальный архив.

В результате проведенного расследования полиция Чили арестовала 40 человек, изъяла книги с шифрами, радиостанции и оружие, а также планы по закладке мин на севере Чили.

Чилийские сторонники нацистов регулярно отправляли в Германию информацию о маршрутах союзных торговых судов, согласно обнаруженным документам.

Напомним, во время второй мировой войны в Чили и Аргентине существовала значительная поддержка государств «оси» — военного союза, в который входили Германия, Италия, Япония и ряд других стран нацистского блока.

После войны многие ведущие нацистские чиновники бежали от правосудия, им удалось скрыться в Южной Америке.

Также известна операция «Скрепка», в рамках которой спецслужбы США эвакуировали ведущих ученых нацисткой Германии, включая ракетостроителя Вернера фон Брауна. Свое название операция получила, потому что к старой биографии нацистов с помощью скрепки прикрепляли новую, «очищенную» биографию.