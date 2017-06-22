Москва, 22 июня, 2017, 23:11 — ИА Регнум. По словам Александра Медведева, специалисты корпорации уже устранили ранее возникшие технические проблемы с качеством подаваемого газа, соответствующего условиям контракта.

Gazprom.ru Схема газопровода «Ямал — Европа»

Что касается недавнего перекрытия Польшей реверса российского газа из газотранспортной системы ФРГ, то Медведев отметил, что это являлось единичной ситуацией, которая была оперативно исправлена.

Александр Медведев подчеркнул, что в данном случае Польша «раздула из мухи слона».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня польский оператор системы магистрального транспорта приостановил реверс газа из трубопровода «Ямал-Европа», заявив о ненадлежащем качестве энергоносителя.