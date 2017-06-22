Бухарест, 22 июня, 2017, 23:10 — ИА Регнум. На фоне политического кризиса в Румынии и ослабления позиций правящей коалиции, основная правящая партия социал-демократов возобновила переговоры с Демократическим союзом венгров Румынии (ДСВР). Как передает корреспондент ИА REGNUM, главным требованием ДСВР для поддержки правящей коалиции является учреждение 15 марта официального праздника — Национального дня венгров.

Орадя, Трансильвания

Экс-президент Румынии, сенатор от партии «Народное движение» Траян Бэсеску, выступая в эфире телеканала B1TV, раскритиковал сам факт таких переговоров. «Государство не может унизиться до такой степени, чтобы учредить праздник в день голосования за аннексию Трансильвании Венгрией. Точка!» — сказал Бэсеску.

Он заявил, что венграм нельзя учреждать праздник, даже «несмотря на их демагогию о том, что даже у цыган есть свой день». «Да, у цыган есть свой день, но цыгане не требуют присоединить Румынию к Индии!», — сказал Бэсеску.

Он напомнил, что дата 15 марта является главным венгерским национальным праздником, поскольку в этот день в 1848 году «проголосовали за программу венгерской революции, в которой было 11 прекрасных пунктов, но 12-м было объединение Трансильвании с Венгрией, а румын из Трансильвании никто не спросил».

«Разве может государство быть настолько смешным, чтобы легализовать такой праздник? Мы уважаем то, что 15 марта Национальный день венгров, мы поздравляем их в этот день, но мы не можем выпустить закон о том, что это праздник и на территории Румынии, даже для венгров. Именно из-за этого 12-го пункта», — подвел итог Траян Бэсеску.

ИА REGNUM напоминает, что Трансильвания до 1918 года была частью Австро-Венгрии. Венгрия уступила Трансильванию Румынии по Трианонскому договору 1920 года со странами-победительницами в Первой мировой войне, потеряв, таким образом, 2/3 территории и населения.

Сегодня в Румынии проживает около 1,5 млн венгров, что составляет около 6,6% населения страны. Основная часть венгерского меньшинства проживает на территории Трансильвании, имеет самоназвание секуи и на протяжении многих лет безуспешно добивается от Бухареста автономии.

В самой Венгрии в 2010 году было принято новое законодательство о предоставлении второго венгерского гражданства представителям диаспоры, которое предоставляет им те же избирательные права, что и гражданам в самой Венгрии. Аналогичное законодательство действует и в Румынии. Аналогичную венгерской политику по «воссоединению нации», направленную в первую очередь против Молдавии и Украины, проводит и Румыния с 1990-х годов.