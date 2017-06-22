Брюссель, 22 июня, 2017, 21:44 — ИА Регнум. Главы стран-членов Евросоюза договорились о продлении экономических санкций против России, сообщил председатель Евросовета Дональд Туск в своем аккаунте в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фиг вам

«Договорились. Евросоюз продлит экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения ею минского соглашения», — написал Дональд Туск.

Стоит отметить, что никаких других поводов для принятия такого решения Туск не указал, однако при этом не уточнил, какие именно пункты Минских соглашений Россия обязана выполнить.

Напомним, Российская Федерация наряду с Францией и Германией является гарантом Минских соглашений. Никаких обязательств по их исполнению страны-гаранты не несут.

Официально продление антироссийских экономических санкций Евросоюза будет оформляться несколькими днями позже завершения саммита глав государств ЕС, который продлится до 23 июня включительно.