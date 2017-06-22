Москва, 22 июня, 2017, 21:36 — ИА Регнум. 22 июня 2017 года в театре «Россия» состоялась церемония открытия 39 Московского Международного кинофестиваля. Шедший весь день дождь, как по заказу, закончился, что позволило гостям церемонии чинно и не торопясь продефилировать по красной дорожке. По широкой лестнице навстречу встречающему их президенту смотра Никите Сергеевичу Михалкову поднялись: Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Юлия Пересильд, Олеся Судзиловская, Ирина Мирошниченко, Александр Ревва, Никас Сафронов, Александр и Екатерина Стриженовы, Вера Сотникова, Артем Михалков, Вера Глаголева и другие кинематографисты, звезды отечественного кино. Особо громких аплодисментов и большого внимания журналистов удостоилась долгожданная звезда — Орнелла Мути.

39.moscowfilmfestival.ru Постер 39-го Московского международного кинофестиваля

Церемония началась с приветствия президента Российской Федерации Владимира Путина, зачитанного первым заместителем председателя Государственной думы Александром Жуковым. Президент отметил высокий статус фестиваля и пожелал гостям и участникам всего наилучшего. Были представлены призы ММКФ: девушки вынесли на сцену и выставили на специальные тумбы статуэтки «Святых Георгиев».

39.moscowfilmfestival.ru Награда ММКФ «Верю»

Ведущие вечера Дарья Мороз и Егор Климович напомнили, что фестиваль открывается в памятный день — 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. Они пригласили на сцену Наргиз Закирову, исполнившую песню «Верните память». Зал встал, чтобы почтить память погибших в страшной войне. Для представления фильмов-участников ММКФ на сцену была приглашена автор этой песни — российский дипломат, директор Департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Последующий за столь чинными и торжественными выступлениями номер вызвал недоумение: Артур Пирожков исполнил песню, начинавшуюся словами «Я — грубиян, сексисит и хам». Затем он представил членов жюри: итальянскую актрису Орнеллу Мути, финского продюсера Йорна Йохана Доннера, испанского режиссёра и сценариста Альберта Серра, немецкого киноэксперта Бригитту Мантей и российского художника, драматурга и режиссёра Александра Адабашьяна.

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Новая ведущая Алена Чехова пригласила на сцену Никиту Михалкова. Президент ММКФ поздравил всех с открытием и сообщил, что на участие в смотре было заявлено 1803 фильма, отобрано для показа 247 лент: 153 полнометражных и 94 короткометражных. Он пригласил на сцену председателя жюри, обладателя двух главных наград ММКФ — «Золотых Святых Георгиев» — иранского режиссера и продюсера Резу Миркарими. Михалков, как это принято на открытии ММКФ, надел на председателя жюри цепь с образом Святого Георгия. При помощи большой хлопушки Резо Миркарими и Никита Михалков объявили 39 ММКФ открытым.

Затем президент фестиваля пригласил на сцену американского продюсера, сценариста и актера Пола Маслански, вместе с которым он вручил первую награду смотра — приз за вклад в мировой кинематограф. Его удостоился итальянский актер Франко Неро. Артист, принимая награду, предался воспоминаниям и рассказал о визите в Москву в 1970, встрече с Никитой Михалкововым на фестивале в Сан-Себастьяне в 1976 году, где режиссёр получил главный приз смотра из рук Неро… Провожая почётного гостя со сцены, Никита Михалков напомнил, что завтра в рамках ММКФ состоится показ фильма с участием Франко Неро «Смерть Шейха».

Компактная церемония завершилась представлением фильма-открытия фестиваля — индийской ленты «Бахубали. Завершение» режиссёра С.С. Раджамули. Публике показали вторую серию двухсерийного полотна, пересказав содержание первой части в прологе.

39 Московский Международный кинофестиваль продлится до 29 июня.