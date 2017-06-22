Тбилиси, 22 июня, 2017, 21:18 — ИА Регнум. Изменение Конституции Грузии было неотвратимо и необходимо для демократического развития страны, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Так он прокомментировал поддержанный парламентом в первом чтении проект закона о внесении изменений в Конституцию Грузии.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Грузинский флаг

По словам премьера, целью инициированных правящей командой изменений было устранение тех недочетов, несоответствий, недопустимых по конституционной логике норм, которые появились в Конституции страны в результате изменений, внесенных в нее в 2010 году.

«Разработанные изменения были направлены на экспертизу Венецианской комиссии, которая оценила представленные изменения шагом вперед в демократическом развитии Грузии», — отметил Георгий Квирикашвили.

По его оценке, представленные изменения балансируют и четко распределяют ответственность между всеми слоями власти, в переходящих положениях Конституции фиксируется внешнеполитический выбор Грузии, регулируется вопрос отчуждения земель, которые уже не смогут приобрести лица, не являющиеся гражданами Грузии.

Премьер перечислил целый ряд других преимуществ нового законопроекта и отметил, что с целью достижения консенсуса правящая партия пошла на ряд уступок. В том числе в вопросе выборов президента. В итоге, в 2018 году президент Грузии вновь будет избран путем прямых выборов. А так как по вопросу перехода на пропорциональную систему на этом этапе достичь консенсуса не удалось, было принято решение об отсрочке перехода от смешанной на пропорциональную систему выборов парламента к 2024 году.

«Наша команда проявила политическую волю и понизила избирательный барьер с 5% до 3%, а это значит, что на парламентских выборах 2020 года больше партий смогут иметь своих представителей в парламенте», — заявил Квирикашвили.

В заключение премьер констатировал, что представленный законопроект конституционных изменений стал величайшим шагом, сделанным в направлении демократического развития страны.

Как сообщалось ранее, 22 июня парламент Грузии 115 голосами, единогласно утвердил в первом чтении проект изменений в Конституцию Грузии. Негативные оценки этому факту уже дали президент Грузии и представители оппозиции.