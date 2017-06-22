Мадрид, 22 июня, 2017, 21:14 — ИА Регнум. В течение последних двух дней у побережья Испании спасли более 400 мигрантов, согласно заявлению береговой охраны Испании, 22 июня сообщает Reuters.

Спасательные жилеты

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Мигрантов эвакуировали с 16 лодок, дрейфующих в Средиземном море. Спасли в общей сложности 414 человек, которые впоследствии были доставлены в ряд прибрежных городов, таких как: Альмерия, Малага, Тарифа, Картахена и североафриканский полуанклав Сеута.

В спасательных операциях задействовали самолеты и вертолеты морского агентства Испании, также принимали участие военнослужащие и сотрудники национальной гвардии.

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Напомним, в 2016 году у побережья Испании спасли 6 тыс. 726 мигрантов, согласно данным береговой охраны Испании.