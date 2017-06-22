Москва, 22 июня, 2017, 21:02 — ИА Регнум. Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич демонстрирует русофобию, считает писатель, депутат Государственной думы РФ Сергей Шаргунов. Так он 22 июня прокомментировал интервью ИА REGNUM с нобелевским лауреатом, писательницей Светланой Алексиевич в эфире программы «Первая студия» на Первом канале.

Sergento Светлана Алексиевич

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«Я много читал Светлану Алексиевич и с симпатией даже относился ко многим её произведениям — «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики»… Одновременно с этим, к сожалению, Светлана Алексиевич действует в совершенно архаично-русофобской парадигме. Это та же дама, которая, когда нужно, получала Премию Ленинского комсомола, писала про пламенного Феликса Эдмундовича и нестареющих большевиков. В новой ситуации Светлана Алексиевич, может быть даже с тем же душевным жаром, занимает позицию, которая отдает откровенным нацизмом», — заявил Шаргунов.

«Запретить русский язык, потому что это «сцементирует нацию»? — процитировал писатель фрагмент из интервью. — А на каком, интересно, языке она сама пишет?»

Особое возмущение участников программы вызвали слова Алексиевич о том, что она «понимает мотивы» людей, убивших Олеся Бузину.

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«Убили Олеся, который был моим товарищем, — что ж, можно «понять мотивы» тех, кто его убил… А их, между прочим, отпустили на все четыре стороны. Даже странно, что здесь можно комментировать. Проблема лишь в том, что у Светланы Алексиевич оказалось это на языке, но, к сожалению, на уме у очень многих — тех, кто причисляет себя к прогрессивной общественности. Но это не прогресс, это не демократия, не человеколюбие, не тот самый гуманизм, о котором так часто кричат. Это совсем другое. Это мрачное средневековье, настоящее безумие архаики», — подчеркнул Шаргунов.

Напомним, что интервью Алексиевич, опубликованное ИА REGNUM вызвало большой общественный резонанс. В соцсетях многие пользователи отмечали, что разочаровались в Алексиевич и позволяли себе нелицеприятные высказывания в её адрес. Обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин, напротив, назван героем информационного дня и получил множество слов поддержки в свой адрес.

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