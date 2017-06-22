Военные из Казахстана и Киргизии могут отправиться в Сирию
Астана, 22 июня, 2017, 20:19 — ИА Регнум. «Россия ведет переговоры с Казахстаном и Киргизией по отправке их военных в Сирию», об этом сегодня, 22 июня, со ссылкой на главу Комитета Госдумы по обороне Владимира Шамановасообщило РИА Новости.
По словам бывшего главы ВДВ, сейчас идет переговоры, «Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято».
Речь идет о возможной отправке воинских контингентов из России, Казахстана, Киргизии и Турции в зоны деэскалации в Сирии. Всего, на данный момент таковых четыре — провинция Идлиб, частично провинции Алеппо, Латакия, Хама и Хомс, Восточная Гута, Дераа и Кунейтра.
Сегодня же представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что в районе Идлиба будут сосредоточены турецкие и российские войска. В районе города Дераа — американские и иорданские силы.
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Информации о численности контингентов, сроках отправки, длительности пребывания в Сирии и иных подробностей пока нет. Источники информации подчеркивают, что окончательное решение не принято, идут переговоры.
ИА REGNUM отмечает, что в Казахстане и Киргизии темы возможной отправки в Сирию обсуждаются с начала российской операции. Комментируя подобный вариант местные политики делали осторожные заявления, тон которых сводился к нежелательности участия в боевых действиях.