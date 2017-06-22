Астана, 22 июня, 2017, 20:19 — ИА Регнум. «Россия ведет переговоры с Казахстаном и Киргизией по отправке их военных в Сирию», об этом сегодня, 22 июня, со ссылкой на главу Комитета Госдумы по обороне Владимира Шамановасообщило РИА Новости.

Руслан Бахтигареев ИА REGNUM ВС Казахстана

По словам бывшего главы ВДВ, сейчас идет переговоры, «Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято».

Речь идет о возможной отправке воинских контингентов из России, Казахстана, Киргизии и Турции в зоны деэскалации в Сирии. Всего, на данный момент таковых четыре — провинция Идлиб, частично провинции Алеппо, Латакия, Хама и Хомс, Восточная Гута, Дераа и Кунейтра.

Сегодня же представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что в районе Идлиба будут сосредоточены турецкие и российские войска. В районе города Дераа — американские и иорданские силы.

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Информации о численности контингентов, сроках отправки, длительности пребывания в Сирии и иных подробностей пока нет. Источники информации подчеркивают, что окончательное решение не принято, идут переговоры.

ИА REGNUM отмечает, что в Казахстане и Киргизии темы возможной отправки в Сирию обсуждаются с начала российской операции. Комментируя подобный вариант местные политики делали осторожные заявления, тон которых сводился к нежелательности участия в боевых действиях.