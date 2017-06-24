Санкт-Петербург, 24 июня, 2017, 18:03 — ИА Регнум. Попытки наладить диалог с польским дворянством, предпринимавшиеся представителями Российской Империи при попытках умиротворения Польского восстания 1863 года, не возымели ни малейшего успеха. В то время как опора на крестьянство, выбранная в качестве новой стратегии российскими генералами Муравьевым и Бергом, привело к долгожданному результату. Как российские военные смогли решить эту нетривиальную задачу, пишет кандидат исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Олег Айрапетов.

Александр Николаевич Муравьёв

Прежде всех остальных мер, сказались действия генерала Муравьева по защите местного населения от террора, применявшегося повстанцами. Восстановление авторитета власти расположило к действиям русских войск сельское население, по достоинству оценившее прекращение грабежей и запугивания инсургентами. На эту почву эффективно легло новое решение по земельному вопросу, основанное на предварительных исследованиях, проведенных Николаем Милютиным, утвердившим свой подход к решению крестьянского вопроса в Царстве Польском на аудиенции у российского императора.

Александр II благосклонно отнесся к варианту, предложенному Николаем и Дмитрием Милютиными. План, основанный на исправлении перекоса в положении крестьян за счет увеличения нагрузки на помещиков, был поддержан и генералом Муравьевым. Эти меры требовали срочного проведения в жизнь, в противном случае в некоторых губерниях могло вспыхнуть уже крестьянское восстание. Сбор, наложенный на польских дворян, пошел на возмещение убытков крестьянским хозяйствам, пострадавшим от действий повстанцев. Кроме того, были сформированы «сельские вооруженные караулы», как сказали бы сейчас «народные дружины», для самообороны поселков от возможных действий налетчиков. Кроме того, сельская стража следила за безопасностью путей сообщения.

Как эти меры, вызвавшие удивление и неприятие в Петербурге, помогли прекратить охвативший Польшу хаос дворянского и городского неповиновения, читайте в статье: Почему Россия так долго проигрывала Русской Польше?

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