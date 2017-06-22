Москва, 22 июня, 2017, 22:55 — ИА Регнум. На Поклонной горе в Москве прошла акция-реквием, посвящённая Дню памяти и скорби. В мероприятии приняли участие свыше 2 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, Героев Советского Союза и Российской Федерации, а также военнослужащих, курсантов и кадетов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция-реквием, посвящённая Дню начала Великой Отечественной войны на Поклонной горе

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция-реквием, посвящённая Дню начала Великой Отечественной войны на Поклонной горе

Дарья Антонова ИА REGNUM Юнармейки на акции-реквиеме, посвящённой дню начала Великой Отечественной войны

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция-реквием, посвящённая Дню начала Великой Отечественной войны на Поклонной горе

У подножья монумента Победы гостей концерта встречали бригады-реконструкторы, установили полевую кухню и звучали песни военных лет. Исполнение «Баллады о матери», «На безымянной высоте» и «Хотят ли русские войны» сопровождалось хореографическими номерами и театрализованным представлением.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция-реквием, посвящённая Дню начала Великой Отечественной войны на Поклонной горе

Дарья Антонова ИА REGNUM Молодые люди, пришедшие на Поклонную гору, дарят ветеранам цветы

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к вечному огню

Участники и гости акции возложили цветы Стеле Победы и исполнили Гимн России под аккомпанемент оркестра роты Почетного караула.