Варшава, 22 июня, 2017, 19:45 — ИА Регнум. На юго-западе Польши сегодня, 22 июня, торжественно открыт отреставрированный памятник советским воинам, освободивших Европу от фашизма. Это монумент солдатам Первого Украинского фронта, погибших зимой 1945 года при форсировании Одера.

Евгений Ткачёв специально ИА REGNUM Величественный монумент советским воинам в Миколине

Реконструкцией 18-метровой стелы более двух лет занималось общество польских волонтёров «Курск» под руководством Ежи Тыца. Во время церемонии к мемориалу можно было подойти через импровизированный пограничный шлагбаум, который открывали два реконструктора, одетые в советскую и польскую военную форму пограничников.

Как сообщили корреспондент ИА REGNUM участники церемонии открытия с места события — деревни Миколин, местные жители очень внимательно отнеслись к гостям из России и Белоруссии.

«В частности миколинцы напекли тортов и всех угощали, а когда мы стояли под палящим солнцем во время торжественной части, заботливые миколинские женщины разносили всем гостям воду», — сообщила участника акции Оксана Ротштейн из Варшавы.

Староста Миколина Йоланта Заглоба и командир «Курска» Ежи Тыц у подножия монумента

По словам Ежи Тыца, во время ремонта памятника десятки миколинцев помогали волонтёрам. На церемонии открытия глава администрации Миколина Йоланта Заглоба была награждена общественным Полевым крестом и зачислена в почётные члены «Курска». По словам Тыца, то, что памятник не снесли — заслуга Йоланты, а также немецкого меньшинства в Миколине.

На мероприятие также прибыл преподаватель Вроцлавского университета Збигнев Виктор, который рассказал о том, как красноармейцы во время войны жили у них в доме и делились продуктами.

От России прибыла делегация из Калининградской области во главе с замминистра по муниципальному развитию и внутренней политике Мариной Зориной.

«Спасибо Ежи Тыцу и всей организации «Курск», спасибо русским и польским соратникам, которые выделяли деньги и иным образом помогали в восстановлении этого монумента, — сказал на открытии памятника член Общественной палаты Калининградской области Андрей Омельченко. — Вы охраняете не просто памятник, вы охраняете саму историю. Пыль от разрушенных памятников оседает в нас. Она, как сама история, проникает везде и остаётся навсегда. Она остаётся во всех ‑ и тех, кто разрушает памятники и тех, кто взирает на это равнодушно и тех, кто борется с переписыванием истории. И единственный достойный выход из этой ситуации — встать на защиту тех, кто сам уже не может восстать из могил и прокричать политикам: «Что же вы творите!»

Общественная организация «Боевое братство» из Москвы привезли внушительное количество «свечей памяти», украсив ими ступеньки, ведущие к обелиску.

Евгений Ткачёв специально ИА REGNUM Жители Миколина приехали на церемонию открытия памятника

Мемориальный комплекс в Миколине был возведен в октябре 1945 года и таким образом является самым первым памятником красноармейцам на территории Польши (напомним, первый в мире монумент советским Воинам-освободителям был открыт в Кёнигсберге 30 сентября 1945 года).

На колонне выбита надпись: «Героям-Победителям над немецко-фашистскими захватчиками доблестным воинам Первого Украинского фронта с боями форсировавших реку Одер в феврале 1945 года». В основание стелы вмонтированы четыре лодки, символизирующие форсирование Одера советскими солдатами. Стелу венчает красная звезда.

«Для меня, как основателя и руководителя общества «Курск», памятник в Миколине имеет огромное значение, — сказал Ежи Тыц. — Несмотря на несколько десятков уже восстановленных в Польше объектов культурного и исторического значения, именно стела в Миколине стала самой сложной задачей из-за сильной антироссийской пропаганды, несправедливых обвинений лично в мой адрес, а также отсутствия необходимого финансирования на первом этапе».

В конце мероприятия все гости бросили в Одер гвоздики, символизирующие павших при форсировании реки.

Петр Левандовски специально ИА REGNUM Церемония открытия возрожденного памятника в Миколине

ИА REGNUM дополняет, что открытие памятника в Миколине совпало с решением Сейм Польши, проголосовавшего за снос мемориалов Красной армии. За демонтаж высказались 408 депутатов, против — семь, воздержались 15 народных избранников.

По данным польского парламента, сохранены будут лишь те памятники советским солдатам, которые расположены на кладбищах либо не на всеобщее обозрение.

Всего в Польше расположены более 500 памятников советским воинам, освободивших Европу от фашизма.