Москва, 22 июня, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий правовое понятие мелкого хулиганства, предусматривающее возможность квалификации противоправных действий, совершаемых как в общественных местах, так и в жилом секторе, комитет Госдумы по законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР «Ещё раз забузишь...»

Профильный комитет уверен: действующая редакция статьи 20.1 КоАП в настоящее время затрудняет привлечение к административной ответственности лиц, совершающих правонарушения в рамках семейно-бытовых конфликтов.

Предлагается увеличить административный штраф за мелкое хулиганство, а также распространить возможность его применения за нарушения общественного порядка не только в общественных местах, но и в квартирах, в том числе на семейно-бытовые конфликты, в частности за мат в семье.

Так, согласно поправке в КоАП, штраф за мелкое хулиганство устанавливается в размере 1 тыс. до 2 тыс. рублей (сейчас от 500 до 1 тыс. рублей), либо ввести обязательные работы на срок до 40 часов (сейчас такого наказания нет). Наказывать предлагается за «оскорбительное приставание к гражданам, нецензурную брань или другие умышленные действия, выражающие явное неуважение к личности или обществу, нарушающие общественный порядок, спокойствие граждан». Такое хулиганство может быть сопряжено с уничтожением или повреждением чужого имущества.

Отметим, что сейчас законы об административных правонарушениях некоторых субъектов РФ (Алтай, Башкирия, Бурятия, Мордовия, Чувашия, Архангельской, Ивановской, Калужской, Кировской, Костромской, Мурманской, Нижегородской и Пензенской областей) предусматривают административную ответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере, в том числе за совершение «семейно-бытового дебоширства», «бытового дебоширства» или «нарушение прав членов семьи».